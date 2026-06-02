Skazany za przelewy do Ukrainy dla byłej dziewczyny. Spędzi w kolonii karnej wiele lat
Michaił Łoszczynin został zatrzymany, gdy latem 2025 r. przyjechał do Rosji odwiedzić chorego ojca. Służba bezpieczeństwa przeszukała jego telefon, w którym znaleziono korespondencję i ukraińskie kontakty rodziny byłej partnerki.
Tortury za "zdradę stanu"
W sierpniu zeszłego roku został oskarżony o zdradę stanu. Według jego rodziny i adwokatów był bity i poddawany torturom. Według kanału ASTRA na Telegramie podpisał oświadczenie o przyznaniu się do winy w nadziei, że przyczyni się to do obniżenia wyroku.
Łoszczynin wyjechał z Rosji pod koniec lat 90-tych. Pracował w branży IT w Luksemburgu i Niemczech. W listach z rosyjskiego aresztu pisał, że nie śledził wydarzeń w Rosji i nie zdawał sobie sprawy, jak może się zakończyć jego wizyta u ojca.
- Straciłem najlepszą pracę na świecie, straciłem wszystkie pieniądze i inwestycje, straciłem mieszkanie. Żałuję, że pojechałem - napisał dziennikarzom.