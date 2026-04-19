Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Rosjanie zaostrzają kontrole na granicach

|
Przejście graniczne z Rosją w Narwi
Rosja znów chce wciągnąć Białoruś do wojny? Relacja Ołeha Biłeckiego
Źródło: TVN24 BiŚ
Służby graniczne w Rosji zyskały nowe uprawnienia - mogą skontrolować telefony, tablety i laptopy podróżnych - przekazał niezależny rosyjski portal Nastojaszczeje Wriemia. Za odmowę udostępnienia urządzenia można zostać ukaranym grzywną lub aresztem.

Rosyjskie służby graniczne uzyskały takie uprawnienia na skutek wprowadzonej kilka dni temu nowelizacji ustawy "O granicy państwowej". Nowe regulacje potwierdzają praktykę stosowaną już wcześniej, tym razem jednak w bardziej sformalizowanej wersji - z jasno określonymi konsekwencjami dla opornych.

Tatiana Serwetnyk

Kontrole graniczne Rosjan

Zgodnie z przepisami funkcjonariusze mogą zażądać udostępnienia urządzenia do kontroli. Odmowa, w tym brak zgody na odblokowanie telefonu, może zostać uznana za niewykonanie polecenia służbowego. W takim przypadku grozi grzywna w wysokości kilku tysięcy rubli (1 rubel to równowartość około 4,5 polskiego grosza) lub nawet do 15 dni aresztu. Formalnie chodzi o możliwość "kontroli przedmiotów", do których zaliczono również urządzenia elektroniczne.

Eksperci zauważają, że choć nowe przepisy nadają działaniom służb ramy prawne, budzą jednocześnie poważne wątpliwości konstytucyjne. Dostęp do prywatnej korespondencji i danych zwykle wymaga decyzji sądu, tymczasem na granicy procedura może zostać skrócona do polecenia funkcjonariusza. Nie jest to zresztą nowość - kontrole urządzeń elektronicznych przeprowadzano już wcześniej, choć ich status prawny pozostawał niejednoznaczny. Według niezależnego serwisu nowe regulacje raczej porządkują rzeczywistość niż ją tworzą, co w rosyjskich warunkach oznacza często nadanie oficjalnej formy rozwiązaniom testowanym wcześniej w praktyce.

Tatiana Serwetnyk, Maciej Michałek

Kontrowersyjne zmiany

Władze uzasadniają zmiany koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemytowi czy ekstremizmowi. Krytycy argumentują jednak, że zakres kontroli może być znacznie szerszy, a sama procedura - trudna do zweryfikowania przez osobę poddawaną kontroli. W efekcie podróżny staje przed prostym wyborem: współpracować albo ryzykować konsekwencje administracyjne.

Rozwiązania te wpisują się w szerszy trend rozszerzania kontroli nad danymi cyfrowymi w Rosji. Organizacje obrońców praw człowieka, takie jak Human Rights Watch, alarmują, że władze zwiększają dostęp służb do informacji o aktywności użytkowników, zarówno w sieci, jak i poza nią. W tym kontekście kontrola urządzeń na granicy stanowi bezpośrednie uzupełnienie systemów nadzoru już funkcjonujących w Rosji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kay Nietfeld/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Rosja
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

