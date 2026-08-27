Ze świata Kreml szykuje większy pobór do armii. Rosjanie szukają mieszkań za granicą Oprac. Paulina Karpińska |

Sobkowiak-Czarnecka: Rosja dzisiaj testuje, jak daleko może się posunąć, zanim pojawi się reakcja ze strony krajów NATO Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

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Popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w Gruzji i Armenii wzrósł w połowie sierpnia o 20-30 proc. w skali roku - podał niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii.

Według cytowanych przez portal agentów nieruchomości wzrost zainteresowania mieszkaniami w Tbilisi i Erywaniu wynika częściowo z czynników sezonowych, takich jak okres wakacyjny i zbliżający się początek roku szkolnego.

Coraz więcej klientów z Rosji przyznaje jednak, że szuka mieszkania za granicą z powodu pogłosek o możliwej mobilizacji.

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W Tbilisi popyt zaczął rosnąć pod koniec lipca. Pośrednicy oceniają, że zainteresowanie wynajmem zwiększyło się o 20-30 proc. W Erywaniu wzrost wyniósł 25-35 proc.

Obywatele Rosji szukają zarówno lokali na miesiąc-trzy, jak i mieszkań na dłuższy okres. Krótsze umowy mają pozwolić przeczekać czas do wyborów, po których - według krążących pogłosek - może zostać ogłoszona mobilizacja. Inni chcą podpisać umowy już teraz, obawiając się wzrostu cen w przypadku masowego napływu Rosjan.

Jednocześnie - zaznacza portal - dane nie wskazują na nową masową falę emigracji. Organizacja Kowczeg, pomagająca rosyjskim emigrantom, poinformowała jednak, że w ciągu pierwszych 20 dni sierpnia otrzymała 6,3 raza więcej zapytań dotyczących wyjazdu z Rosji niż przez cały maj. Najczęściej pytano o warunki życia w Armenii, Gruzji, Serbii i państwach Ameryki Łacińskiej.

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Reuters twierdzi z kolei, że obawy przed mobilizacją nasiliły się po wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który 23 sierpnia powiedział, powołując się na ukraińskie informacje wywiadowcze, że Rosja może po wyborach do Dumy Państwowej zmobilizować dodatkowo 300 tys. żołnierzy. Głosowanie zaplanowano na 18-20 września.

Zełenski ocenił, że w 2027 r. liczba dodatkowo powołanych może wzrosnąć łącznie do 500 tys. osób, a mobilizacja miałaby objąć przede wszystkim odległe regiony kraju, a nie największe miasta. Kreml nie potwierdził tych informacji.

Dziennik "Wall Street Journal" podał tymczasem, powołując się na przedstawicieli zachodnich służb wywiadowczych, że w Rosji prowadzone są zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia sprawdzające gotowość administracji do ewentualnej nowej mobilizacji. Według tych źródeł Kreml nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, a jeśli miałaby ona zapaść, najprawdopodobniej nastąpiłoby to po wrześniowych wyborach.