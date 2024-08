Rosja zmienia kierunek. Przez ataki Huti

Aktualnie trasą do Chin zmierza północną trasą statek "Admiral Schmidt". Jednostka przemierza Morze Barentsa i niewykluczone, że będzie potrzebować eskorty lodołamacza. Mimo to według ekspertów na tę samą trasę mogą zdecydować się jeszcze inni przewoźnicy: dostawy do Azji szlakiem północnym stały się bezpieczniejsze niż przez Kanał Sueski. Rosyjskie statki ucierpiały od ostrzału jemeńskich Huti, którzy od listopada ub.r. atakują statki handlowe przepływające w rejonie jemeńskich wybrzeży. Uważają to za odpowiedź na wojnę, jaką Izrael toczy z terrorystyczną organizacją Hamas w Strefie Gazy.