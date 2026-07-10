Ruch statków wstrzymany. Rosja reaguje na ataki Ukrainy
"Decyzja zapadła po piątkowym ataku Ukrainy na trzynaście rosyjskich statków - w tym 10 tankowców" - przekazał Reuters.
Eksperci szacują, że wstrzymanie ruchu na kanale może zmniejszyć eksport rosyjskiej pszenicy przez Morze Azowskie nawet o 25 procent.
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Dowództwo ukraińskiej armii poinformowało wcześniej, że w nocy z czwartku na piątek jej siły przeprowadziły atak na 18 rosyjskich jednostek, w tym 13 tankowców floty cieni. Dzień wcześniej Ukraińcy mieli zaatakować na Morzu Azowskim 12 tankowców, a także holownik i drobnicowiec.
W ostatnich dniach Ukraina uderzyła również w rosyjskie cele energetyczne w rejonie Petersburga, atakując terminal naftowy nad Zatoką Fińską. Prezydent Wołodymyr Zełenski określił te działania jako "sankcje dalekiego zasięgu" wobec Rosji.