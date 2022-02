Rosja zacieśnia więzi z Chinami. Więcej gazu i ropy dla Państwa Środka

Zwiększenie dostaw ma także dotyczyć ropy naftowej. Rosyjski producent ropy Rosnieft ma dostarczyć łącznie 100 mln ton ropy do chińskiego koncernu państwowego CNPC. Dostawy mają odbywać się przez Kazachstan i obejmować 10 lat - wynika z umowy podpisanej w piątek.

Gaz z Rosji w Chinach

Rosja wysyła gaz do Chin rurociągiem Siła Syberii, a także w formie LNG. Pierwsze dostawy rozpoczęły się w 2019 roku. W 2021 roku do Chin trafiło 16,5 miliarda metrów sześciennych gazu z Rosji.

Aż 10,5 mld m3 surowca była dostarczana gazociągiem Siła Syberii. Do 2025 r. ilość przesyłanego w ten sposób gazu ma wzrosnąć do 38 mld m3. Szacunki te dotyczą jeszcze wcześniejszej umowy.

"Gazociąg Siła Syberii działa w sposób niezależny od sieci, która wysyła gaz do Europy. Na kontynencie ceny gazu wzrosły do rekordowych poziomów, co jest jednym z wielu źródeł konfliktu między Zachodem a Moskwą" - pisze Reuters.