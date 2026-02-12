Rosja zablokowała popularną aplikację. "Zmniejszenie bezpieczeństwa"

Logo TVN24
Rosja całkowicie zablokowała mieszkańcom kraju dostęp do komunikatora WhatsApp. Moskwa nie tylko zaostrza ograniczenia wobec aplikacji, ale też promuje używanie własnej platformy komunikacyjnej - przekazała BBC. Max ma być "komunikatorem narodowym".

W czwartek Kreml potwierdził, że zablokował WhatsAppa - komunikator należący do Meta. Rzecznik rosyjskiego rządu Dmitrij Pieskow skomentował, że Rosjanie zamiast tego powinni korzystać z nowej platformy wspieranej przez państwo o nazwie Max.

"Max jest dostępną alternatywą, komunikatorem rozwijającym się, komunikatorem narodowym. Jest on dostępny na rynku dla obywateli" - oznajmił dziennikarzom, jak poinformowała rosyjska agencja informacyjna Ria Novosti.

Oświadczenie WhatsApp

WhatsApp wydał wcześniej oświadczenie, w którym stwierdził, że Rosja próbowała "całkowicie zablokować" usługę przesyłania wiadomości przez aplikację w tym kraju, aby zmusić ludzi do korzystania z komunikatora Max. Amerykańska firma określiła rosyjską alternatywę jako "aplikację do inwigilacji".

"Próba odcięcia ponad 100 mln naszychużytkowników od prywatnej i chronionej komunikacji jest krokiem wstecz i może doprowadzić jedynie do zmniejszenia bezpieczeństwa mieszkańców Rosji" - stwierdziła firma w oświadczeniu. "Nadal robimy wszystko, co w naszej mocy, aby użytkownicy mogli pozostać w kontakcie" - dodano.

Meta - organizacja ekstremistyczna

Rosyjski regulator ds. komunikacji, Roskomnadzor, wielokrotnie ostrzegał WhatsApp, aby dostosował się do lokalnego prawa. Państwowa agencja informacyjna Tass Media poinformowała na początku tego roku, że aplikacja zostanie trwale zablokowana w kraju w tym roku. Meta jest uznawana przez Kreml od 2022 r. za organizację ekstremistyczną - od czasu tej decyzji aplikacje giganta, takie jak Instagram i Facebook są zablokowane i dostępne jedynie za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych (VPN).

Niedawno rosyjskie władze ograniczyły mieszkańcom kraju również dostęp do komunikatora Telegram, powołując się na względy bezpieczeństwa. Aplikacja, która należy do rosyjskiego przedsiębiorcy Pawła Durowa, ale ma siedzibę w Dubaju, ma w Rosji tyle samo użytkowników co WhatsApp.

Aplikacja rządowa narzucana w Rosji

Moskwa stara się skłonić Rosjan do korzystania z opracowanej przez państwo platformy komunikacyjnej Max. Aplikacja porównywana jest do chińskiego WeChat - tzw. "superaplikacji", która łączy w sobie funkcje komunikacyjne i usługi rządowe, ale wiadomości w niej nie są szyfrowane. Od 2025 r. - zgodnie z nakazem Kremla - Max ma być instalowany na wszystkich nowych urządzeniach w kraju. Pracownicy sektora publicznego, nauczyciele i uczniowie zostali zobowiązani do korzystania z tej platformy.

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: BBC, CNBC

Źródło zdjęcia głównego: ANATOLY Foto/Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica