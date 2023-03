Kreml miał zakazać używania iPhone'ów. "To już koniec"

Kreml przekazał urzędnikom zaangażowanym w przygotowania do wyborów prezydenckich w Rosji w 2024 roku, aby przestali używać iPhone'ów, wyprodukowanych przez amerykańskie przedsiębiorstwo Apple - podał dziennik "Kommiersant". Powodem takiej decyzji mają być obawy, że urządzenia są podatne na działania zachodnich agencji wywiadowczych.

Na seminarium zorganizowanym przez Kreml dla urzędników zajmujących się sprawami polityki wewnętrznej Siergiej Kirijenko, pierwszy zastępca szefa administracji prezydenckiej Federacji Rosyjskiej, powiedział uczestnikom, aby zmienili swoje telefony do 1 kwietnia - poinformował "Kommiersant", powołując się na niezidentyfikowane źródła.

- Dla iPhone'a to już koniec: albo go wyrzuć, albo daj dzieciom - cytuje "Kommiersant", powołując się na informacje przekazane przez jednego z uczestników spotkania. - Wszyscy będą musieli to zrobić w marcu - dodał.