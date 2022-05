Rosja wstrzyma dostawy energii do Finlandii

Gaz ziemny z Rosji

Wcześniej pojawiały się informacje o możliwym wstrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu do Finlandii. W czwartek gazeta "Iltalehti", powołując się na swoje źródła, podała, że kluczowi fińscy politycy mieli zostać ostrzeżeni, że Rosja w piątek może wstrzymać dostawy gazu do tego kraju .

Rzecznik Gasgrid Finland, państwowego operatora systemu przesyłowego gazu ziemnego, w piątek powiedział Agencji Reutera, że nic nie wskazuje na to, by w piątek doszło do zakłóceń w dostawach surowca.

W Finlandii niemal 100 proc. zużywanego gazu pochodzi z Rosji (w tym surowiec dostarczany przez Estonię), jednak gaz stanowi jedynie ok. 5 proc. ogólnego zapotrzebowania na energię w kraju. Jedynie ok. 30 tys. gospodarstw domowych korzysta z gazu, ale duża część z nich nie zużywa go do celów grzewczych. Gaz ziemny ma znaczenie przede wszystkim dla różnych procesów przemysłowych w kraju, w tym przemysłu drzewnego, stalowego czy branży spożywczej.