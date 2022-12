Bruksela szykuje kolejne uderzenie w gospodarcze interesy Kremla

Komisja Europejska chce nałożenia restrykcji na sektor górniczy Rosji w ramach dziewiątego pakietu sankcji Unii Europejskiej - podał we wtorek "Financial Times". Jeden z rozmówców brytyjskiego dziennika powiedział, że propozycja jest wciąż dopracowywana.

Komisja Europejska zaproponuje nałożenie restrykcji na sektor górniczy Rosji w ramach dziewiątego pakietu sankcji UE, który ma ograniczyć Kremlowi możliwość finansowania wojny z Ukrainą - podał we wtorek "Financial Times", powołując się na trzy osoby, znające szczegóły tego planu.

Propozycja Komisji Europejskiej przewiduje zakaz inwestowania w sektor górniczy, do którego trafia jedna czwarta zagranicznych inwestycji w Rosji.

Jeżeli plan Komisji poprą państwa członkowskie, to będzie to pierwsza próba uderzenia sankcjami w przemysł wydobywczy, który jak dotąd pomijały restrykcje ze względu na obawy, że wpłynie to negatywnie na globalne łańcuchy dostaw - pisze "FT".