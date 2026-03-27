Putin spotkał się z oligarchami. Miał prosić o wsparcie

Czy politykom PiS nie przeszkadza zażyłość pomiędzy Orbanem a Putinem?

Rozmowy Putina z rosyjskimi miliarderami odbyły się w czwartek za zamkniętymi drzwiami, bez oficjalnych komunikatów - podały źródła. Spotkanie dotyczyło sposobów finansowania dalszych działań wojennych w Ukrainie. Prezydent Rosji miał omawiać kwestie utrzymania armii oraz kontynuacji wojny, która trwa już piąty rok - od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku. Podczas rozmów miał podkreślić, że "Rosja będzie walczyć dalej", aż do zdobycia pozostałych obszarów wschodniego Donbasu, wciąż pozostających poza jej kontrolą. Podobne informacje przekazał tego samego dnia "Financial Times", powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą.

Ponad miliard dolarów dla Kremla

The Bell poinformował również, że miliarder Sulejman Kerimow zobowiązał się podczas spotkania z Putinem do przekazania 100 mld rubli (około 1,23 mld dolarów).

Reuters nie mógł natychmiast zweryfikować tych doniesień - w biurze Kerimowa nie odbierano telefonów.

Kerimow zbił fortunę po upadku ZSRR. Media przypominają, że znalazł się w grupie oligarchów wezwanych przez Putina do Moskwy w dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę - 24 lutego 2022 r.

Kreml wyjaśnia

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaprzeczył, jakoby Putin prosił oligarchów o wpłaty. Oświadczył, że podczas zamkniętego spotkania jeden z biznesmenów zaproponował przekazanie funduszy budżetowi, a Putin pochwalił tę inicjatywę.

Pieskow wyraził przekonanie, że Stany Zjednoczone popełniają błąd, uzależniając współpracę gospodarczą z Rosją od zakończenia wojny na Ukrainie.

- Tracimy czas, a amerykańskie firmy, podobnie jak nasze, tracą zyski, które mogłyby już osiągać - powiedział rzecznik, cytowany przez Reutersa.

Pieskow zapewnił, że kwestia współpracy Waszyngtonu z Moskwą jest nadal aktualna, ponieważ Rosja i Stany Zjednoczone "mają wiele możliwości współdziałania, korzystnych dla obu stron".

Rosja tnie wydatki

W obliczu przedłużającej się wojny Rosja zmaga się z podwójnym problemem: spadającymi dochodami budżetowymi ze sprzedaży surowców energetycznych oraz spowolnieniem gospodarczym, które wpływa na dochody podatkowe z innych sektorów gospodarki.

Na początku marca Reuters uzyskał informacje, że Kreml przygotowuje się do ewentualnej 10-procentowej redukcji wszystkich "niewrażliwych" wydatków w tegorocznym budżecie. Ostateczna decyzja w tej kwestii będzie zależeć od wzrostu cen ropy, wywołanego wojną USA i Izraela z Iranem.

The Bell to niezależny rosyjski portal informacyjny, który Bloomberg w 2022 roku określił jako "jedno z ostatnich niezależnych źródeł informacji w Rosji, wciąż działające mimo trudnych warunków".

Źródło: Reuters Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY