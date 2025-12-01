Chcą zablokować popularny komunikator. "Pójdą za naszym przykładem"

Marek Menkiszak o wizycie Steve'a Witkoffa w Rosji i jego relacji z Kiriłłem Dmitrijewem Źródło: TVN24

"Niedawny wyciek informacji z negocjacji dyplomatycznych był dodatkowym bodźcem do przyspieszenia drastycznych działań przeciwko WhatsApp" – napisał Goriełkin na Telegramie, dodając, że właściciele komunikatora nie tylko przymykają oko na jego nielegalne wykorzystanie, ale sami aktywnie w nim uczestniczą.

WhatsApp popularny w Rosji

Roskomnadzor (służba nadzoru łączności i mediów) przekazał w piątek, że WhatsApp, który jest najpopularniejszą w Rosji aplikacją do przesyłania wiadomości, może zostać całkowicie zablokowany. Zdaniem instytucji aplikacja wykorzystywana jest przez terrorystów i oszustów, a jego kierownictwo ignoruje rosyjskie prawo.

Goriełkin jest przekonany, że WhatsApp zostanie zablokowany również w innych krajach. "Pójdą za naszym przykładem, nie czekając na nowe głośne skandale związane z wyciekami i bezpieczeństwem użytkowników" - stwierdził.

Anton Goriełkin na Telegramie Źródło: t.me

Opublikowane rozmowy Witkoffa i Uszakowa

Na początku zeszłego tygodnia Bloomberg opublikował zapis rozmów między wysłannikiem prezydenta USA Steve'em Witkoffem a doradcą Władimira Putina Jurijem Uszakowem, podczas którego Witkoff doradzał rozmówcy, jak wpłynąć na prezydenta Donalda Trumpa.

Opublikowany został również zapis rozmowy Uszakowa z innym wysłannikiem Putina, Kiriłłem Dmitrijewem, również dotyczącej rozmów pokojowych z Ukrainą.

Po wycieku tych informacji Uszakow powiedział rosyjskim dziennikarzom, że Moskwa i USA "prowadzą pewne rozmowy na WhatsAppie, które, jak się wydaje, ktoś w jakiś sposób może podsłuchiwać" - przypomniał portal.

