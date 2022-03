Polskie firmy o działalności w Rosji po agresji na Ukrainę. "Nie kontynuujemy inwestycji, zredukowaliśmy asortyment"

Po ataku na Ukrainę część firm zdecydowała się zakończyć lub zawiesić działalność w Rosji. Wśród tych, które nadal utrzymują biznesowe relacje, są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych. Choć spółki zdecydowały o ograniczeniu aktywności na rynku rosyjskim, to nadal niektóre ich produkty trafiają do tego kraju.

Jednocześnie polska spółka zdecydowała, by nadal dostarczać do Rosji produkty do higieny kobiecej, dziecięcej czy produkty dla osób z problemem nie trzymania moczu. "Mamy zobowiązania w stosunku do rodzin, pacjentów szpitali, podopiecznych domów pomocy społecznej na całym świecie" - tłumaczy Kamila Kozińska.