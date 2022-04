Mieszkania odebrane oszustowi podatkowemu posłużą uchodźcom z Ukrainy

czytaj dalej

Mamy do czynienia z kryzysem w szczycie kryzysu - powiedziała w czwartek szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa, odnosząc się do rosyjskiej agresji na Ukrainę, która ma miejsce, gdy świat walczy jeszcze ze skutkami pandemii COVID-19. Jak wskazała, wyższe ceny żywności i energii przyczynią się do obniżenia prognoz dla globalnej gospodarki w latach 2022-2023.