Jest nakaz zajęcia dwóch samolotów Romana Abramowicza

Władze USA uzyskały nakaz zajęcia dwóch samolotów należących do rosyjskiego biznesmena Romana Abramowicza. Powodem jest wysłanie maszyn do Rosji bez licencji, co stanowi pogwałcenie sankcji nałożonych po inwazji Moskwy na Ukrainę. Obie maszyny zostały wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych.

Samoloty Romana Abramowicza

Oba trafiły w marcu do Rosji. Departament Handlu poinformował, że Gulfstream przyleciał 12 marca ze Stambułu do Moskwy. Z kolei Boeing przyleciał 4 marca do rosyjskiej stolicy z Dubaju. W obu przypadkach nastąpiło to po wejściu ograniczeń w eksporcie 24 lutego. Ze względu na fakt, że samoloty były wyprodukowane przez USA, Abramowicz potrzebował licencji na przelot maszyn.