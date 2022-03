Rosja utrudnia dostęp do mediów społecznościowych. Zablokowano niezależną stację

Rosja zaostrza restrykcje wobec zachodnich mediów społecznościowych. Wprowadzono ograniczenia, które spowalniają działanie Twittera i częściowo blokują dostęp do Facebooka - przekazała agencja Reutera. Przedstawiciele rosyjskich władz zarzucają zachodnim gigantom technologicznym "podżeganie do wojny". Władze wyłączyły niezależne radio Echo Moskwy oraz zablokowały telewizję Dożdż.

Rosja ograniczyła częściowo dostęp do Facebooka, co potwierdziła firma Meta Platforms, do której należy serwis społecznościowy. Państwowy regulator komunikacyjny Roskomnadzor przywrócił również ograniczenia w szybkości działania Twittera na komputerach, zarzucając amerykańskiej firmie "nieusunięcie fałszywych wpisów o rosyjskiej 'operacji specjalnej' na Ukrainie". Rosja określa w ten sposób rozpoczętą przez siebie w miniony czwartek inwazję.