Wielka Brytania zatrzymała pierwszy jacht. "Ostrzeżenie dla Putina i jego kumpli"

Wielka Brytania zatrzymała jacht należący do rosyjskiego biznesmena - poinformował rząd w Londynie. Jacht, którego wartość to niemal 50 milionów dolarów, był zacumowany w londyńskiej dzielnicy finansowej Canary Wharf.

Jacht o nazwie Phi ma 58,5 metrów długości i został zbudowany w Holandii. Jest zarejestrowany na firmę mającą siedzibę na wyspach St Kitts i Nevis na Karaibach, ale pływa pod banderą maltańską. Jednostka została zatrzymana na mocy rządowych sankcji nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że to pierwszy przypadek zatrzymania statku w ramach tych przepisów.

Sankcje wobec Rosji

Brytyjski rząd poinformował, że Phi jest własnością rosyjskiego biznesmena, a własność ta była "dobrze ukrywana". Firma, na którą był zarejestrowany jacht, ma bowiem siedzibę na wyspach Saint Kitts i Nevi, i pływa pod banderą Malty. Nie podano nazwiska biznesmena, do którego należała jednostka.

"Dzisiaj zatrzymaliśmy superjacht wart 38 milionów funtów" - powiedział w oświadczeniu brytyjski minister transportu Grant Shapps, podkreślając, że to "ostrzeżenie dla Putina i jego kumpli".

Według informacji przekazanych przez brytyjski rząd, Phi został po raz pierwszy zidentyfikowany jako potencjalnie należący do rosyjskiego biznesmena 13 marca. Zapowiedziano, że pod lupą jest także kilka innych jachtów.

Rząd przekazał, że jednostka znajdowała się w Canary Wharf w związku z galą rozdania nagród dla superjachtów. Zgodnie z ustaleniami jacht miał wypłynąć z Londynu we wtorek.

Majątki oligarchów pod lupą USA, UE i Wielkiej Brytanii

W ramach sankcji nałożonych na Rosję po jej napaści na Ukrainę, brytyjski rząd zabronił wpływania do brytyjskich portów wszystkim statkom będącym własnością Rosjan oraz przez nich czarterowanych i obsługiwanych.

Ponadto podobnie jak USA i Unia Europejska zapowiedział przejmowanie luksusowych jachtów należących do oligarchów objętych sankcjami. Phi to pierwszy jacht zatrzymany na terenie Wielkiej Brytanii, choć kilka dni temu inna jednostka należąca do rosyjskiego oligarchy zatrzymana została w Gibraltarze, będącym brytyjskim terytorium zamorskim.