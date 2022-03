Brytyjczycy planują konfiskatę nieruchomości oligarchów związanych z Putinem

Brytyjski minister rządu Michael Gove opracowuje plany przejęcia nieruchomości należących do rosyjskich oligarchów - podaje Reuters, powołując się na "Financial Times". Chodzi o majątki miliarderów, którzy mają powiązania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Plany konfiskaty brytyjskich nieruchomości oligarchów

Rząd zaproponował, by zamrozić tym osobom majątki znajdujące się w Wielkiej Brytanii, a także zakazać wjazdu do kraju - dodaje agencja.

Jednak propozycje prawdopodobnie będą wymagały odpowiedniego ustawodawstwa, a prawnicy rządowi obawiają się, że propozycje będą kontestowane w sądzie - podaje za "Financial Times" Reuters. Dodaje, że rząd nie podjął ostatecznej decyzji co do dalszego postępowania.