USA chcą przejąć jacht na Fidżi. Ma należeć do "członka wewnętrznego kręgu oligarchów" Putina

Jacht Amadea na Fidżi

Dyrektor prokuratury na Fidżi - Christopher Pryde - złożył wniosek do Sądu Najwyższego, by zapobiec opuszczeniu Fidżi przez Amadeę. We wniosku zażądano, aby "jacht motorowy Amadea nie mógł opuszczać wód Fidżi do czasu sfinalizowania wniosku o rejestrację nakazu zajęcia mienia oraz zarejestrowania amerykańskiego nakazu zajęcia Amadei" - podał Reuters.