Szwajcaria wprowadza kolejne sankcje wobec Rosji

Trwają przygotowania do fuzji Orlenu z Lotosem i PGNiG. - Potrzebny jest nam potężny koncern, by móc prowadzić politykę energetyczną i to, co się dziś dzieje w tej kwestii, oceniam bardzo dobrze - powiedział w wywiadzie dla Polska Press prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że wejście Polski do G20 jest realnym celem politycznym.