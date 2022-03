Szwajcaria ujawnia, ile pieniędzy Rosjanie trzymają na kontach

Szwajcarskie Stowarzyszenie Bankowców oszacowało, że Rosjanie trzymają w szwajcarskich bankach od 150 mld do 200 mld franków szwajcarskich. To równowartość nawet 213 mld dolarów.

Sankcje wobec Rosjan

Mattea Meyer, współprzewodnicząca szwajcarskich Socjaldemokratów, wezwała władze do zlikwidowania wszelkich rachunków należących do Rosjan bliskich Władimirowi Putinowi i jego rządowi. - Część należy do oligarchów lojalnych wobec Kremla. Te pieniądze i ich działalność (…) pomagają finansować wojnę - powiedziała, dodając, że Szwajcaria "musi zrobić wszystko, co możliwe, aby zakręcić kurek z pieniędzmi".