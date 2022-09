Gazprom kontra Naftohaz. "Szykujmy się na poważniejszą eskalację energetyczną ze strony Rosji"

Gazprom poinformował we wtorkowym oświadczeniu zamieszczonym na Telegramie, że Rosja może wprowadzić sankcje przeciwko Naftohazowi w przypadku dalszego prowadzenia postępowania, co oznaczałoby, że Gazprom miałby zakaz płacenia opłat tranzytowych. "W praktyce oznaczałoby to, że Gazprom miałby zakaz wypełniania swoich zobowiązań wobec osób objętych sankcjami w ramach zawartych umów, w tym transakcji finansowych" - czytamy w oświadczeniu rosyjskiego koncernu.

Wcześniej Witrenko wskazywał, że Naftohaz może wystosować pozew przeciwko Gazpromowi, który zmniejszył ilość przesyłanego gazu przez Ukrainę, w porównaniu do tego, co jest zapisane w kontrakcie.

"Szykujmy się na poważniejszą eskalację energetyczną ze strony Rosji"

Do tego sporu odniósł się we wpisie na Twitterze dr Szymon Kardaś, główny specjalista w zespole rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich. "Szykujmy się na poważniejszą eskalację energetyczną ze strony Rosji! Gazprom zapowiedział, że jeśli ukraiński Naftohaz będzie dochodził roszczeń od ros. firmy w ramach arbitrażu, to Rosja może go objąć sankcjami. A to oznaczałoby wstrzymanie tranzytu ros. gazu przez Ukrainę" - napisał.