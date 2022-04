Wielki bank wycofuje się z Rosji

czytaj dalej

W marcu na portalach rekrutacyjnych w Polsce pojawiło się 360 tysięcy nowych ofert pracy, a łącznie liczba ofert pracy wynosiła 681,5 tysięcy - podano w raporcie Grant Thornton i firmy Element. To najwyższy wynik w trzyletniej historii badania. Eksperci podkreślają, że z jednej strony może to być efekt wyjazdów z Polski Ukraińców, którzy wrócili, żeby bronić swojego kraju. Z drugiej to oznacza dobre wieści dla uchodźców, którzy uciekają do naszego kraju przed wojną.