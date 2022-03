Izolacja od świata i widmo głębokiej recesji. Ekspertka o skutkach sankcji wobec Rosji

Jak zwróciła uwagę Wiśniewska, "drakońskie sankcje" jakie Zachód nałożył na Rosję w odwecie za jej agresję militarną wobec Ukrainy, uderzyły w podstawy rosyjskiej gospodarki. - Zwłaszcza, że ich skala, dzięki determinacji, jedności i gotowości państw zachodnich do poniesienia kosztów, znacznie przekracza wyobrażenia, jakie mieliśmy przed wojną - wskazała analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich.

Zachodnie firmy wycofują się z Rosji

- Ograniczenia dotknęły także sektor naftowy, stanowiący podstawę rosyjskiej gospodarki. Choć w tym przypadku konsekwencje restrykcji Rosja odczuje z opóźnieniem - zauważyła analityczka. Jak podkreśliła, poza oficjalnymi restrykcjami Rosja doświadcza obecnie ograniczeń pośrednich. Zachodnie firmy nie chcą dłużej współpracować z Federacją Rosyjską. - Utrzymywanie relacji z Rosją stało się dla nich toksyczne. W efekcie masowo wycofują się z tego kraju, co pogłębia straty rosyjskiego rynku - przypomniała Wiśniewska.

Jej zdaniem Kreml - od strony ekonomicznej - przygotowywał się do operacji przejęcia kontroli nad Ukrainą przez długie lata, "choć zapewne wojna była ostatecznym instrumentem, po jaki zamierzał sięgnąć, aby zrealizować ten cel". - Rosyjskie władze gromadziły, kosztem rosyjskiego społeczeństwa, rezerwy walutowo-złotowe w banku centralnym (ponad 640 mld dol.), a także rezerwy rządowe w Funduszu Dobrobytu Narodowego (ok.170 mld dol) - wskazała.

Miały one, jak wyjaśniła, pozwolić na stabilizację ekonomiczną w Rosji w sytuacji objęcia jej kolejnymi sankcjami. Zgodnie z oczekiwaniami Kremla, Zachód miał się zachować wedle logiki obserwowanej po wojnie z Gruzją, aneksji Krymu i wojnie w Donbasie - "werbalnie potępić działania Kremla i nałożyć umiarkowane ograniczenia, które większych kosztów za sobą nie pociągałyby".

Według ekspertki Władimir Putin nie docenił ani Ukrainy, która "demonstruje ogromnego ducha walki", ani Zachodu, który murem stanął za Kijowem. - W efekcie latami gromadzone rezerwy w ciągu jednego dnia zmniejszyły się o ok. 60 proc., w związku z zablokowaniem ich przez banki centralne UE, USA czy Kanady - stwierdziła.

Widmo bankructwa

Zwróciła uwagę, że rosyjskie państwowe papiery dłużne denominowane w walutach obecnie są bezwartościowe i zagraża im bankructwo. - Waluta stała się deficytowym towarem i Centralny Bank Rosji (CBR) zmuszony był przywrócić kontrolę walutową, aby nie dopuścić do ucieczki jej z kraju - zauważyła. Rosyjskie banki przeżywają szturm klientów usiłujących wypłacić walutę. W ramach walki z inflacją stopy procentowe wzrosły powyżej 20 proc., a oprocentowanie kredytu konsumenckiego wynosi nawet 30 proc. - dodała.

Wiśniewska podkreśliła, że konsekwencje sankcji odczuwane są w Rosję już obecnie. - Rosja, mimo programu ograniczenia importu, jest nadal bardzo zależna od sprowadzanych towarów i dotyczy to każdej branży. Sprowadzane są nie tylko towary zaawansowane technologiczne, ale nawet sadzonki ziemniaków - wskazała.

Ceny rosną

W efekcie wraz ze spadkiem wartości rubla ceny importowanych towarów, zwłaszcza tych powszechnie konsumowanych, "poszybowały w górę". - W przypadku niektórych dóbr wzrosły one nawet o 100 proc., podobny proces obserwowany jest także na rynku farmaceutycznym - podkreśliła.

Zdaniem analityczki restrykcje mogą doprowadzić do paraliżu rosyjskiego transportu lotniczego. Przewoźnicy rosyjscy zostali zmuszeni wstrzymać rejsy na Zachód i nie mogą korzystać z przestrzeni powietrznej tych państw. - Jednak głównym ciosem była decyzja o wstrzymaniu przez Zachód eksportu do Federacji Rosyjskiej części zamiennych i wszelkich usług, w tym leasingowych - zaznaczyła.

Dodała, że w rosyjskim parku samolotowym ok. 55 proc. jednostek leasingowanych jest od międzynarodowych koncernów. W efekcie podjętej decyzji powinny one niebawem wrócić do leasingodawców, a pozostałe mogą być uziemione ze względu na brak serwisu.