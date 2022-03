Monako może przejąć luksusowe jachty rosyjskich oligarchów

Monako otworzyło drzwi do przejęcia aktywów należących do rosyjskich oligarchów, którzy są objęci unijnymi sankcjami. Niewykluczone, że dojdzie do konfiskaty ich luksusowych jachtów, które cumują w porcie Herkulesa. - Konfiskata jest jak najbardziej możliwa, choć jeszcze do niej nie doszło - powiedział w wywiadzie dla EFE Pierre Dartout, minister stanu Monako.

W ubiegłym tygodniu Monako ogłosiło, że dołącza do unijnych sankcji nałożonych na około 500 oligarchów za ich związki z rosyjskimi władzami, na czele z prezydentem Władimirem Putinem. - Nie należymy do Unii Europejskiej, ale należymy do strefy euro. Dlatego też natychmiast zastosowaliśmy wytyczne Wspólnoty - powiedział w wywiadzie dla agencji EFE Pierre Dartout, minister stanu Monako.

Jak przypomniał, takie sytuacje zdarzały się już wcześniej. - To nie pierwszy raz, kiedy zamrażamy fundusze, robiliśmy to już w przypadkach terroryzmu i prania brudnych pieniędzy - zauważył Dartout.

Nie podał jednak szczegółów dotyczących liczby oraz tożsamości rosyjskich oligarchów w Monako, których dotyczą sankcje. W liczącym 38 tys. mieszkańców państwie mieszka około 800 Rosjan. Ich liczba wzrosła trzykrotnie od 2008 roku.

Monako, port Herkulesa PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Luksusowe jachty w Monako

W ramach reakcji na rosyjski atak na Ukrainę może dojść do przejęcia jachtów należących do Rosjan objętych sankcjami. Luksusowe łodzie cumują w porcie Herkulesa w Monako. - Konfiskata jest jak najbardziej możliwa, choć jeszcze do niej nie doszło - powiedział Pierre Dartout. Jak oszacował, zajętych może zostać "nieco mniej niż tuzin" luksusowych jachtów.

W ubiegłym tygodniu monakijskie władze zatrzymały, w ramach środka prewencyjnego, jeden z jachtów, który ma należeć do rosyjskiego milionera Siergieja Galickiego, właściciela rosyjskiego klubu piłkarskiego Krasnodar.

Monako, port Herkulesa EPA/SEBASTIEN NOGIER

Wcześniej sąsiadująca z księstwem Francja poinformowała, że ​​przeczesuje aktywa finansowe należące do Rosjan, znajdujących się na listach sankcji związanych z wojną na Ukrainie, w tym nieruchomości, jachty i luksusowe samochody. - Mamy środki prawne do przejęcia wszystkich tych aktywów - zapowiadał francuski minister finansów Bruno Le Maire.

Kilka dni temu Francja zatrzymała luksusowy jacht należący do rosyjskiego oligarchy Igora Sieczina. Do zajęcia 88-metrowego jachtu Amore Vero doszło, gdy jednostka chciała opuścić port w La Ciotat na Lazurowym Wybrzeżu - informowało ministerstwo finansów w komunikacie prasowym.

