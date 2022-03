Państwa G7 ograniczą bankowi centralnemu Rosji transakcje złotem

czytaj dalej

Stawka podatku PIT ma zostać obniżona z 17 do 12 procent, co ma zrekompensować likwidację tak zwanej ulgi dla klasy średniej. Rząd w czwartek przedstawił propozycje zmian podatkowych. W ocenie Małgorzaty Samborskiej, doradczyni podatkowej z Grant Thornton, największą korzyść w stosunku do aktualnie obowiązujących zasad osiągną osoby, których dochody zbliżają się lub przekraczają próg 120 000 złotych.