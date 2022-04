Jachty, helikoptery, nieruchomości i dzieła sztuki. Bruksela podaje dane o zamrożonych rosyjskich majątkach

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 44. dzień. Komisja Europejska poinformowała w piątek, że kraje Unii Europejskiej zamroziły do tej pory aktywa rosyjskich i białoruskich oligarchów i podmiotów szacowane na prawie 30 miliardów euro. Ponadto zablokowano transakcje o wartości około 196 miliardów euro.

Komisja Europejska wskazała, że nie są to pełne dane. Do tej pory informacje o podjętych środkach i zamrożonych aktywach przekazała ponad połowa krajów Wspólnoty. Z danych wynika, że do tej pory zamrożono aktywa o wartości 29,5 mld euro, w tym jachty, helikoptery, nieruchomości i dzieła sztuki o wartości prawie 6,7 mld euro. Ponadto zablokowano transakcje o wartości około 196 mld euro.