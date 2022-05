USA ogłosiły kolejne sankcje wobec Rosji. Na liście władze dwóch wielkich banków

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że do tej pory USA i sojusznicy unikali podejmowania kroków, które mogłyby doprowadzić do zakłóceń w dostawach gazu do Europy. - To nie jest pełna blokada. Nie zamrażamy aktywów Gazprombanku ani nie zakazujemy żadnych transakcji z Gazprombankiem - zastrzegł wysoki rangą członek administracji Bidena, cytowany przez Reutera. - Sygnalizujemy jedynie, że Gazprombank nie jest bezpieczną przystanią i dlatego nakładamy sankcje na niektórych członków jego kierownictwa, aby wywołać efekt mrożący krew w żyłach - dodał.