Kilkaset samolotów w Rosji może zostać uziemionych. "Za sześć lat staną się utopionymi pieniędzmi"

Według firmy inwestycyjnej Jefferies Group rosyjska flota samolotów pasażerskich w ciągu kilku lat może zostać w dużej mierze uziemiona. Stanie się tak, jeśli utrzymają się sankcje, blokujące dostawę niezbędnych części zamiennych do maszyn wyprodukowanych przez Boeinga i Airbusa - pisze Bloomberg.

Według Bloomberga "rosyjski transport lotniczy może zniknąć, ponieważ samoloty nie będą odpowiednio serwisowane". - Przez następne sześć miesięcy do roku pewnie nie będzie problemu, ale potem części zaczną się psuć i będą potrzebne zamienniki. Wtedy zaczną się pewnie kłopoty w sferze bezpieczeństwa - powiedziała analityczka Jefferies Sheila Kahyaoglu podczas wtorkowej telekonferencji na temat konsekwencji inwazji Rosji na Ukrainę.

Kahyaoglu dodała, że komercyjne odrzutowce wymagają intensywnego serwisowania, zwykle przeprowadzanego co sześć lat. Według niej z powodu braku niezbędnych komponentów nie będzie to możliwe. - Ludzie w Rosji nie będą w stanie się poruszać przy wykorzystaniu tego środka transportu - podkreśliła.

Samoloty w Rosji "za sześć lat staną się utopionymi pieniędzmi"

Sankcje gospodarcze oznaczają, że perspektywy dla podróży lotniczych - krajowych i międzynarodowych - dla osób w Rosji wydają się coraz bardziej niepewne. W Rosji jest 789 samolotów wykorzystywanych w celach komercyjnych - to około 2,7 proc. światowej floty - podała firma Jefferies. Flagowy przewoźnik Aeroflot ma 187 samolotów ze średnią wieku 6,3 lat - wynika ze strony internetowej linii lotniczych.

Według Kahyaoglu niemal nie ma nadziei, by zagraniczni właściciele odzyskali swoje samoloty, które w końcu mogą stać się bezwartościowe. - Życzę powodzenia w wydostaniu jakiegokolwiek samolotu z Rosji. Za sześć lat staną się utopionymi pieniędzmi, bo Rosjanie nie będą w stanie zdobyć części - stwierdziła analityczka.

Sankcje wobec Rosji - leasing samolotów

10 marca w Rosji znajdowały się w leasingu 523 samoloty z zagranicy - podał Bloomberg, powołując się na dane konsultanta IBA. 142 z nich należy do AerCap z siedzibą w Dublinie, największej na świecie firmy zajmującej się leasingiem samolotów, a 35 - do SMBC Aviation Capital Ltd.