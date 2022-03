Rosjanie zarekwirowali szwajcarskie zegarki warte miliony dolarów

Warte miliony dolarów luksusowe zegarki z moskiewskiego oddziału szwajcarskiej firmy Audemars Piguet miały zostać skonfiskowane przez agentów rosyjskiej służby bezpieczeństwa FSB - podaje BBC, powołując się na informacje szwajcarskiej gazety "NZZ am Sontag".

Jak donoszą szwajcarskie media, luksusowe zegarki miały być zarekwirowane we wtorek za rzekome naruszenie przepisów celnych. Miało to miejsce zaledwie kilka dni po tym, jak Szwajcaria porzuciła swoją tradycyjną neutralność - dołączyła do krajów zachodnich i nałożyła sankcje na Rosję po inwazji na Ukrainę - napisano na portalu stacji BBC.