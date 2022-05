Rosjanie wywożą zboża z Ukrainy. Służby podają możliwy kierunek

czytaj dalej

Do 13 maja potrwają konsultacje społeczne projektu przepisów w sprawie wsparcia dla posiadaczy kredytów hipotecznych w złotych. Chcemy, by rząd przyjął projekt do 17 maja - poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski. Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zaprezentował rozwiązania, które mają wesprzeć kredytobiorców.