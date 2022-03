Polska chce wyrzucenia Rosji z G20. Kanclerz Niemiec komentuje

Rosję mogą spotkać kolejne sankcje za inwazję na Ukrainę. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz był jednak powściągliwy wobec wezwania Polski do wykluczenia Rosji z grupy G20. Jest to kwestia, która powinna być przedyskutowana wspólnie przez członków i rozstrzygnięta "nie indywidualnie i pojedynczo" - stwierdził kanclerz. Scholz odnosił się również do kwestii zakazu importu rosyjskich surowców do Unii Europejskiej.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz mówił we wtorek w Berlinie o polskiej inicjatywie, by usunąć Rosje ze Światowej Organizacji Handlu (WTO) i z G20. - Jeśli chodzi o pytanie, co dalej ze Światową Organizacją Handlu i G20, to należy je przedyskutować z zaangażowanymi krajami, a nie indywidualnie - stwierdził Scholz.

- Oczywiście, jesteśmy zajęci czymś innym niż wspólne spotkania - dodał. Polska nie należy do grupy 20 najważniejszych uprzemysłowionych państw świata (G20).

- Odbyły się dyskusje na temat tego, czy Rosja powinna być członkiem grupy G20 - powiedział jeden z wysokich rangą przedstawicieli grupy G7, cytowany przez agencję Reutera. W jej skład wchodzą: Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Włochy, Kanada, Japonia i Wielka Brytania.

Źródło w G7 zaznaczyło jednak, że jest mało prawdopodobne, by Indonezja, która obecnie przewodniczy grupie G20 lub członkowie tacy jak Indie, Brazylia, RPA i Chiny zgodzili się na usunięcie Rosji.

Według agencji Reutera prawdopodobieństwo, że propozycja wykluczenia Rosji z G20 zostałaby zawetowana przez jednego z członków zwiększyło perspektywę, że kraje G7 zamiast tego opuszczą tegoroczne spotkania G20.

Polska w G20?

Kilka dni temu pojawił się pomysł, by to Polska zastąpiła Rosję w grupie G20. Mówił o tym w ubiegłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych m.in. minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

"Rosja napadając na Ukrainę złamała zasady współpracy międzynarodowej. To podstawa do wykluczenia jej z organizacji gwarantujących międzynarodową stabilność gospodarczą i finansową. Dziś nie ma dla niej miejsca w G20 i FSB" - przekazał, cytowany na Twitterze Ministerstwa Rozwoju i Technologii, minister Nowak na spotkaniu z przedstawicielem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Spraw Handlu ambasador Katherine Tai. Szef MRiT dodał, że "na miejsce w G20 z całą odpowiedzialnością zasługuje Polska, jako drugi najszybciej rozwijający się kraj na świecie w ciągu ostatnich 30 lat".

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau mówił kilka dni temu pomysły o zastąpieniu Rosji przez Polskę w grupie G20 są dyskutowane, ale jest za wcześnie, by "konkluzywnie" o tym mówić.

Rosyjskie surowce w Unii Europejskiej

Kanclerz odnosił się również do kwestii importu rosyjskich surowców. - Może się okazać, że ta wojna nie zakończy się w najbliższej przyszłości, a raczej będzie to dłuższy konflikt. I musimy być w stanie przejść przez to razem, stanowisko rządu w tej kwestii (wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu do Niemiec - red.) jest niezmienne. Dotyczy to również wielu innych krajów członkowskich, które są jeszcze bardziej uzależnione od importu węgla, gazu i ropy niż Niemcy. Nie możemy nikogo w tej kwestii pozostawić na lodzie - mówił Scholz.

- Zdecydowaliśmy jednak, by jak najszybciej zakończyć uzależnienie od importu rosyjskiego węgla, gazu i ropy naftowej i pracujemy nad tym z największą intensywnością. A jeśli uda nam się szybko doprowadzić do dywersyfikacji, to ten efekt (zakaz importu rosyjskiego gazu - red.) nastąpi automatycznie - stwierdził kanclerz Niemiec.

Autor:mb/ams

Źródło: PAP, Reuters