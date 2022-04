"Śledzenie pochodzenia produktów naftowych jest bardzo trudne". Azjatycka potęga zaciera ręce

Transport ropy Ural do Indii, jej następna rafinacja i w końcu sprzedaż gotowych produktów do Europy winduje wyższą cenę detaliczną dla konsumentów. Z kolei indyjskie rafinerie inkasują wyższy zysk - wyjaśnił Leitch.

Chociaż Wspólnota podejmuje starania, aby uniezależnić się od rosyjskich surowców, to kraj taki jak Indie może nadal czerpać zyski ze sprzedaży paliw wyprodukowanych z rosyjskiej ropy do "głodującej energetycznie" Europy - dodano. W ocenie agencji osłabiłoby to argument krajów UE, które wzywają do ukarania Kremla i niefinansowania ich energii. Niektóre z nich wzywają do wprowadzenia unijnego embarga na węglowodory, w tym ropę. - Taki jest koszt sankcji lub samosankcji - stwierdził Jonathan Leitch.