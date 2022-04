"The Guardian": jeden z jachtów Abramowicza zmienił właściciela w dniu ataku Rosji na Ukrainę

Brytyjski dziennik "The Guardian" donosi, że rosyjski oligarcha Roman Abramowicz przekazał w dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, czyli 24 lutego jeden ze swoich jachtów, by uniknąć jego przejęcia. 50-metrowy jacht Aquamarine należy teraz do bliskiego współpracownika, Dawida Dawidowicza.

50-metrowy Aquamarine obecnie znajduje się w suchym doku w holenderskim porcie Vlissingen. Jego wartość jest szacowana na ponad 40 milionów dolarów. Chociaż holenderskie władze przejęły w środę 14 jachtów, odmówiono komentarza, czy Aquamarine był wśród nich.

Aquamarine jest piątym jachtem powiązanym z Abramowiczem. Miliarder został objęty sankcjami przez Wielką Brytanię i Unię Europejską z powodu domniemanych bliskich relacji z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Wśród pozostałych jednostek powiązanych z oligarchą są dwa superjachty, o wartości 474 mln i 437 mln dolarów, które po nałożeniu sankcji na Abramowicza zostały odesłane do Turcji, oraz dwie mniejsze łodzie zacumowane obecnie na Karaibach.

Jednak jak ustalił "The Guardian", 24 lutego prawo własności do Aquamarine przeszło z firmy kontrolowanej wcześniej przez Abramowicza na jego bliskiego współpracownika, rosyjskiego biznesmena Dawida Dawidowicza. Formalnie właścicielem jachtu jest firma MHC Jersey Ltd z siedzibą na wyspie Jersey. "Mogę potwierdzić, że jestem właścicielem MHC Jersey Ltd i jachtu Aquamarine" - potwierdził Dawidowicz w pisemnym oświadczeniu przesłanym "Guardianowi".

Abramowicz przekazuje stery firmy Norma Investments

Dawidowicz poinformował również, że jest większościowym udziałowcem w zarejestrowanej na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych firmie inwestycyjnej Norma Investments, która wskazana jest w rejestrze spółek na Jersey jako jedyny udziałowiec w MHC Jersey Ltd, spółce będącej właścicielem "Aquamarine".

Jak wskazuje "The Guardian", amerykański "The Wall Street Journal" wcześniej ujawnił, że prawo własności do firmy Norma Investments, którą jak uważano kontrolował Abramowicz, przeszło w ręce Dawidowicza 24 lutego, w dniu inwazji Rosji na Ukrainę, co jak wskazywali eksperci miało być sposobem na uniknięcie przez Abramowicza zamrożenia części aktywów.

Aquamarine został zbudowany przez holenderską firmę Heesen, która dostarczyła go w 2021 roku. W momencie budowy wartość jachtu była szacowana na nieco ponad 40 mln dolarów.

Komisja Europejska w marcu br. powołała grupę zadaniową, która zajmuje się kwestią zamrażania rosyjskich i białoruskich aktywów. Jednym z jej zadań jest też zbadanie powiązań między aktywami należącymi do osób objętych sankcjami UE a działalnością przestępczą.

Piąty pakiet sankcji na Rosję

Unia Europejska wprowadza piąty pakiet sankcji na Rosję po inwazji na Ukrainę. Restrykcje zostały zatwierdzone w piątek przez Radę UE.

Pakiet zakłada m.in. zakaz zakupu i importu węgla oraz innych stałych paliw kopalnych do UE, jeśli pochodzą one z Rosji lub są z Rosji eksportowane, począwszy od sierpnia 2022 roku. Ponadto całkowity zakaz transakcji został nałożony na cztery kluczowe rosyjskie banki, które mają 23 proc. udziału w rynku rosyjskiego sektora bankowego.

Po usunięciu z systemu SWIFT banki te zostaną teraz poddane zamrożeniu aktywów, a tym samym zostaną całkowicie odcięte od rynków UE.

