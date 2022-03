Francuski koncern Renault wstrzymuje działalność swojej fabryki w Rosji

"W konsekwencji francuski producent samochodów skorygował marżę operacyjną grupy do około 3 proc. z poziomu 4 proc. lub wyższego" - przekazał Reuters.

We wtorek Renault wznowił produkcję samochodów w Moskwie zawieszoną 4 marca. Według źródła Reutera decyzja ta miała poparcie francuskiego rządu, który jest największym udziałowcem firmy.

Działalność Renault w Rosji

Dwie fabryki AwtoWAZ należące w 68 proc. do Renault, a w 32 proc. do Rosteca są obecnie zamknięte z powodu braku części do produkcji i półprzewodników. Grupa ma nadzieję wznowić produkcję 26 marca. Linie montażowe Lada Granta i Niva są zamknięte od 3 marca.