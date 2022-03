Renault zamierza pozostać w Rosji

Renault nie zamierza wychodzić z Rosji

Dwie fabryki AwtoWAZ należące w 68 proc. do Renault, a w 32 proc. do Rosteca są obecnie zamknięte z powodu braku części do produkcji i półprzewodników. Grupa ma nadzieję wznowić produkcję 26 marca. Linie montażowe Lada Granta i Niva są zamknięte od 3 marca.