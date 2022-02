Biden zatwierdził sankcje na właściciela Nord Stream 2. "To dopiero początek"

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zatwierdził nałożenie sankcji na Nord Stream 2 AG - firmę odpowiedzialną za budowę rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2. Biden stwierdził, że jest to kolejna część pierwszej transzy sankcji w odpowiedzi na działania Rosji na Ukrainie. - To dopiero początek. Jeżeli Putin doprowadzi do dalszej eskalacji, my również będziemy podejmować kolejne kroki - podkreślił podczas środowej konferencji rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

"Wczoraj, po bliskich konsultacjach naszych rządów, Niemcy ogłosiły, że wstrzymają certyfikację gazociągu. Dziś poleciłem mojej administracji nałożenie sankcji na spółkę Nord Stream 2 AG i jej przedstawicieli. Te kroki to kolejny element naszej początkowej transzy sankcji w odpowiedzi na działania Rosji na Ukrainie" - czytamy w oświadczeniu Białego Domu.

Konferencja rzecznika departamentu stanu USA

Podczas konferencji rzecznik Departamentu Stanu USA powiedział, że prezydent Joe Biden autoryzował sankcje dotyczące firmy Nord Stream 2 AG, a także jej biur.

- Oprócz tego zdecydowaliśmy się poddać sankcjom dwa duże banki połączone z Kremlem i rosyjskim wojskiem. Obecnie rosyjskie obligacje państwowe nie mogą być poddawane obrotowi na rynkach europejskich i amerykańskich. Objęliśmy również sankcjami poszczególnych przedstawicieli rosyjskich elit – dodał.

- To dopiero początek. Jeżeli Putin doprowadzi do dalszej eskalacji, my również będziemy podejmować kolejne kroki, wprowadzając kontrolę rosyjskiego eksportu – podkreślił Price.

Sankcje na Nord Stream 2 AG to część kar nałożonych przez USA na Rosję za uznanie przez prezydenta Władimira Putina niepodległości separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. Nord Stream 2 AG to zarejestrowana szwajcarska firma, której spółką matką jest rosyjski państwowy gigant gazowy Gazprom. Projekt gazociągu miał na celu podwojenie bezpośredniego przepływu rosyjskiego gazu do Niemiec - wyjaśniła Agencja Reutera.

Sankcje nałożone na Nord Stream 2 AG

Nakładając sankcje na Nord Stream 2 AG, Biden zmienił swoją decyzję z maja 2021 roku, kiedy skorzystał z prawa odejścia od restrykcji przeciwko tej firmie.

Szefem spółki powołanej do nadzorowania budowy i operacji gazociągu Nord Stream 2 jest Matthias Warnig, były funkcjonariusz NRD-owskich służb bezpieczeństwa Stasi i wieloletni znajomy i współpracownik rosyjskiego prezydenta Władimira Putina.

Biden zaznaczył, że sankcje na NS2 są częścią pierwszej transzy sankcji w reakcji na ponowne rozpoczęcie rosyjskiej napaści na Ukrainę w postaci otwartego wkroczenia rosyjskich wojsk do Donbasu. Zastrzegł jednocześnie, że nie zawaha się przed podjęciem kolejnych kroków w przypadku rosyjskiej eskalacji.

"Za sprawą swoich działań, prezydent Putin dał światu przytłaczający impuls do odejścia od rosyjskiego gazu na rzecz innych form energii" - stwierdził Biden. Podziękował przy tym kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholzowi za jego "przywództwo" w obliczu rosyjskiej agresji i decyzję o wstrzymaniu certyfikacji gazociągu NS2.

Biały Dom podał we wtorek, że projekt Nord Stream 2 "w tej chwili nie posuwa się naprzód" po krokach podjętych przez Niemcy w celu wstrzymania certyfikacji gazociągu.

Gazprom jest właścicielem całego gazociągu, ale pokrył połowę kosztów, resztę dzielą Shell, austriacki OMV, francuski Engie oraz niemiecki Uniper i Wintershall DEA.

To najbardziej kontrowersyjny projekt energetyczny w Europie, jest wart 11 miliardów dolarów, został ukończony we wrześniu, ale nie zaczął oczekiwaniu na certyfikację przez Niemcy i Unię Europejską - podał Reuters.

Nord Stream i Nord Stream 2 PAP

Sankcje nałożone na Rosję

USA, UE, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Japonia przyjęły wymierzone w Rosję sankcje, będące reakcją na uznanie przez to państwo niepodległości separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. Restrykcje uderzają m.in. w niektóre rosyjskie banki, obrót obligacjami skarbowymi i majątki parlamentarzystów i oligarchów.

Wielka Brytania nałożyła sankcje na pięć rosyjskich banków i trzech oligarchów, zamrażając ich brytyjskie aktywa i zakazując im wjazdu do kraju - ogłosił we wtorek premier Boris Johnson. Pięć rosyjskich banków objętych brytyjskimi restrykcjami to: Rossija Bank, IS Bank, General Bank, PSB (Promswiazbank) i Black Sea Bank (Bank Czarnomorski), zaś oligarchami objętymi sankcjami są Giennadij Timczenko, Borys Rotenberg i Igor Rotenberg. Johnson podkreślił, że jest to "pierwsza transza" sankcji.

Autor:kris/ams

Źródło: PAP, CNN, Reuters, TVN24 Biznes