CNN: Biały Dom ma zatwierdzić sankcje na firmy odpowiedzialne za budowę Nord Stream 2

Działanie ma być częścią kar nałożonych przez USA na Rosję za uznanie przez prezydenta Władimira Putina niepodległości separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. Nord Stream 2 AG to zarejestrowana szwajcarska firma, której spółką matką jest rosyjski państwowy gigant gazowy Gazprom. Projekt gazociągu miał na celu podwojenie bezpośredniego przepływu rosyjskiego gazu do Niemiec - wyjaśniła Agencja Reutera.

Nord Stream 2

To najbardziej kontrowersyjny projekt energetyczny w Europie, jest wart 11 miliardów dolarów, został ukończony we wrześniu, ale nie zaczął oczekiwaniu na certyfikację przez Niemcy i Unię Europejską - podał Reuters.

Sankcje nałożone na Rosję

Wielka Brytania nałożyła sankcje na pięć rosyjskich banków i trzech oligarchów, zamrażając ich brytyjskie aktywa i zakazując im wjazdu do kraju - ogłosił we wtorek premier Boris Johnson. Pięć rosyjskich banków objętych brytyjskimi restrykcjami to: Rossija Bank, IS Bank, General Bank, PSB (Promswiazbank) i Black Sea Bank (Bank Czarnomorski), zaś oligarchami objętymi sankcjami są Giennadij Timczenko, Borys Rotenberg i Igor Rotenberg. Johnson podkreślił, że jest to "pierwsza transza" sankcji.