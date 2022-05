Szef unijnej dyplomacji: powinniśmy wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa do odbudowy Ukrainy

Unia Europejska powinna rozważyć przejęcie zamrożonych rosyjskich rezerw walutowych, aby pokryć koszty odbudowy Ukrainy po rosyjskiej inwazji - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w wywiadzie dla "Financial Times".

Pomoc dla Ukrainy

Josep Borrell powiedział brytyjskiemu dziennikowi, że logicznym byłoby, gdyby UE zrobiła to, co Stany Zjednoczone zrobiły z aktywami afgańskiego banku centralnego. - Popieram takie rozwiązanie, ponieważ uważam, że jest to logiczny krok. Mamy te pieniądze (z rosyjskich aktywów walutowych - red.) w kieszeniach, a zatem niech ktoś mi wytłumaczy, dlaczego można było tak zrobić z pieniędzmi afgańskimi, a nie można z rosyjskimi - powiedział wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych.