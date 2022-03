Tak ma się kurczyć rosyjska gospodarka. Nowe prognozy

Rosyjska gospodarka się skurczy - prognoza Goldman Sachs

"G7 ogłosiła, że będzie dążyć do ostrego ograniczeniu importu do Rosji przy jednoczesnym pozbawieniu jej statusu kraju uprzywilejowanego w eksporcie" - przypomniał GS. Te działania wpłyną głównie na eksport nietowarowy (non commodity export). Oprócz tego USA nałożyły embargo na surowce kopalne. Według analityków "po wprowadzeniu tych sankcji nie będzie już żadnej pozycji w bilansie płatniczym Rosji nieobjętej przez międzynarodowe restrykcje". Środki mogą być jednak dodatkowo zaostrzone.

Pod uwagę wzięto też najnowsze dane dotyczące działalności portów. "Dane dotyczące transportu morskiego sugerują, iż eksport z Rosji jest zakłócony silniej, niż początkowo zakładaliśmy. Obecnie zakładamy spadek eksportu w II kw. 2022 r. o 20 proc. i o 10 proc. w skali całego roku" - napisano. W związku z tym, że rosyjski eksport jak na razie nie jest de iure obłożony sankcjami, GS przyjął możliwość jego ożywienia się w drugiej połowie roku. "Koncentracja rosyjskiego eksportu na rynku towarowym doprowadzi raczej do zmiany kierunku handlu niż do jego zniszczenia" - stwierdzili.

Rosyjskie PKB - analiza

Analitycy zwrócili uwagę, że struktura importu i eksportu Rosji do pewnego stopnia chroni ją przed natychmiastowym wpływem sankcji - Rosja nie jest w pełni zintegrowana z globalnymi łańcuchami dostaw. Przykładowo, "duży rosyjski sektor górniczy importuje tylko około 7 proc. swoich pośrednich zakupów towarów i usług". UE już nałożyła embargo na stal z Rosji, a jeśli z czasem pójdzie w ślady USA i nałoży embargo na paliwa kopalne to nie doprowadzi to do zniszczenia rosyjskiej gospodarki, lecz przeorientowania kierunków jej importu i eksportu. Dlatego według GS "wpływ sankcji handlowych na Rosję, choć znaczący, będzie bardziej szkodliwy dla gospodarek, które są bardziej zintegrowane z globalnymi łańcuchami dostaw".