Ukraina reaguje na niemiecką decyzję o wstrzymaniu certyfikacji Nord Stream 2

Może dojść do różnego rodzaju ataków terrorystycznych i sabotażowych na infrastrukturę teleinformatyczną i informatyczną różnych instytucji. Dzisiaj nie trzeba wysadzać na przykład elektrowni, żeby nie było prądu. Wystarczy tylko zakłócić systemy teleinformatyczne do jej obsługi - mówił na antenie TVN24 ekspert do sprawy bezpieczeństwa Marcin Samsel. Od poniedziałku obowiązuje w Polsce stopień alarmowy CHARLIE-CRP.