Zarząd komisaryczny w Gazprom Germania. "To krok absolutnie konieczny"

Spółka Gazprom Germania, która do tej pory była niemieckim oddziałem rosyjskiego Gazpromu, została objęta zarządem komisarycznym. Tak zdecydował niemiecki rząd. Minister gospodarki Robert Habeck uzasadnił to zwiększeniem bezpieczeństwa dostaw.

Federalna Agencja ds. Sieci ma na okres przejściowy objąć funkcję udziałowca, zapewniając właściwe zarządzanie. - Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za bezpieczne dostawy gazu, jakie pociąga za sobą to zadanie - powiedział prezes Agencji Klaus Mueller.

- To krok absolutnie konieczny, służy ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz utrzymaniu bezpieczeństwa dostaw - wyjaśnił Robert Habeck i zapewnił, że bezpieczeństwo dostaw jest obecnie gwarantowane.

Gazprom Germania

Minister Habeck pod koniec marca br. informował o tym, że Niemcy poczyniły znaczące postępy w ograniczaniu importu rosyjskich surowców, tym gazu czasu inwazji na Ukrainę. Jak przekazał, import gazu z tego kierunku spadł w tym czasie z 55 do 40 proc.

Z przekazanych przez niego prognoz wynika, że do tegorocznego lata udział rosyjskiego gazu w całym imporcie spadnie do 24 proc. Całkowite uniezależnienie się Niemiec od rosyjskich dostaw zdaniem Habecka powinno być możliwe do lata 2024 roku.