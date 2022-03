LPP zamknęło wszystkie sklepy w Rosji

LPP zamknęło sklepy w Rosji

We wtorkowym komunikacie polska marka odzieżowa poinformowała o zamknięciu wszystkich sklepów na tym rynku. "(...) polska spółka odzieżowa zakończyła operacyjne czynności konieczne do zamknięcia salonów w Rosji i dzisiaj (29 marca - red.) został zamknięty ostatni z nich. Tym samym, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, od jutra wszystkie sklepy marek należących do LPP na rynku rosyjskim będą zamknięte" - czytamy.