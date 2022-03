Rosyjski atak zniszczył sklep Leroy Merlin. "Pierwsza firma, która sfinansowała zabijanie własnych pracowników"

Właścicielem Leroy Merlin jest grupa Adeo. Firma, podobnie jak sieć supermarketów Auchan i sklepów sportowych Decathlon, kontynuuje swoją działalność na rosyjskim rynku, mimo inwazji Moskwy na Ukrainę. Powyższe sieci są kontrolowane przez tego samego właściciela - holding należący do rodziny Mulliez.

Atak Rosji na Ukrainę

W nocy z niedzieli na poniedziałek siły rosyjskie ostrzelały jedno z centrów handlowych w Kijowie położone w dzielnicy Padół w północno-zachodniej części miasta, zabijając co najmniej osiem osób - informowała agencja Ukrinform. W ataku zniszczono także sklep Leroy Merlin.

Do ataku odniosło się również na Twitterze ukraiński ministerstwo obrony. "Leroy Merlin stało się pierwszą firmą na świecie, która sfinansowała bombardowanie własnych sklepów i zabijanie własnych pracowników. Nieludzka, wstrząsająca chciwość" - czytamy we wpisie.

Leroy Merlin w Ukrainie

Wcześniej pojawiły się informacje, że Leroy Merlin wprowadziło zmiany na ukraińskim rynku. Obecnie 800 pracowników Leroy Merlin Ukraina jest odciętych od wszelkiej komunikacji korporacyjnej firmy; w pewnym momencie nie mieliśmy możliwości niesienia pomocy humanitarnej i medycznej potrzebującym jej pracownikom - informowała dyrektorka HR ukraińskiej filii sieci Ludmyła Dziuba w adresowanym do kierownictwa firmy liście opublikowanym w zeszłym tygodniu na portalu LinkedIn. Dodała, że odłączenie pracowników od systemów firmy utrudnia też wspieranie "wolontariuszy i obrońców Ukrainy".

"Prosimy o jak najszybsze przywrócenie firmowych środków komunikacji pracownikom. Nie pozwólcie, by śmiertelne niebezpieczeństwo dopadło bezradnych ludzi! Czy cyberbezpieczeństwo może być ważniejsze niż człowieczeństwo i życie pracowników?" - pytała Dziuba.

Dziuba wskazała, że jej wiadomość stała się powszechnie znana, a pracownikom obiecano, że dostęp do kanałów komunikacyjnych firmy zostanie przywrócony 15 marca. Tak się jednak nie stało - napisała Dziuba w niedzielę. Dodała, że Leroy Merlin stworzył za to osobny system komunikacji, przeznaczony dla ukraińskich pracowników, który jest jednak administrowany z centrali we Francji.