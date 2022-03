Szef unijnej dyplomacji: rozważymy sankcje na rosyjski sektor energetyczny

czytaj dalej

Szwajcaria przyłącza się do zakazu Unii Europejskiej na eksport dóbr luksusowych do Rosji. Sankcje mają uderzyć w rosyjskich oligarchów i prezydenta Władimira Putina - podaje portal Deutsche Welle. Oznacza to między innymi brak luksusowych zegarków z alpejskiego kraju.