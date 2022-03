Szef unijnej dyplomacji o sankcjach na Rosję. "Jesteśmy gotowi nałożyć kolejne"

Borrell o zwiększeniu siły militarnej UE

- Zagrożenia rosną, a koszty zaniechania działań są jasne - powiedział Borrell, wyjaśniając, że dokument o zwiększeniu siły militarnej UE określa europejskie ambicje w zakresie obronności i bezpieczeństwa do 2030 r.

- Unia Europejska musi być w stanie ochronić swoich obywateli i przyczyniać się do międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Jest to obecnie tym ważniejsze, że wojna powróciła do Europy po nieuzasadnionej i niesprowokowanej rosyjskiej agresji na Ukrainę, a także po poważnych zmianach geopolitycznych - powiedział.