Amerykański koncern wstrzymuje sprzedaż części produktów w Rosji

Rząd we wtorek przyjął założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Zwrócono uwagę na potrzebę zapewnienia szybkiego uniezależnienia się od surowców importowanych z Rosji oraz innych krajów objętych sankcjami gospodarczymi. Ponadto, zgodnie z założeniami, energetyka jądrowa będzie oparta przede wszystkim o duże reaktory.