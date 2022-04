Ukryte nieruchomości rosyjskich oligarchów. Dziennikarskie śledztwo w Wielkiej Brytanii

Nieruchomości warte w sumie 800 milionów funtów, takie jak dworki na południu Anglii czy luksusowe mieszkania w najdroższych dzielnicach Londynu są powiązane z najbogatszymi Rosjanami z bliskiego kręgu Władimira Putina - piszą dziennikarze stacji BBC, który przeprowadzili własne śledztwo. Oligarchowie nie przyznają się do nieruchomości, co może oznaczać, że znajdują się one poza zasięgiem zachodnich sankcji.