Jachty, samoloty, nieruchomości. Majątki rosyjskich oligarchów na celowniku śledczych

Wyśledzono ponad 17 miliardów dolarów w różnych aktywach na całym świecie, które są powiązane z 35 oligarchami i rosyjskimi urzędnikami blisko powiązanymi z Władimirem Putinem - podał "The Guardian". Wyjaśnił, że chodzi tu o zagraniczne rachunki bankowe, jachty, prywatne odrzutowce i luksusowe nieruchomości w Londynie, Toskanii i Riwierze Francuskiej.

"The Guardian" we współpracy z Organized Crime and Corruption Reporting Project, "Sueddeutsche Zeitung" i innymi międzynarodowymi organizacjami informacyjnymi ujawnił wstępne wyniki śledztwa dotyczącego bogactwa najpotężniejszych rosyjskich oligarchów.

Projekt globalnego śledzenia aktywów rozpoczął się od stworzenia listy 35 osób, które w zeszłym roku wskazał więziony przywódca rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny. W bazie danych mają być rejestrowane aktywa poza Rosją zbierane przez dziennikarzy i śledczych - wyjaśniła gazeta.

Dodała, że wśród wskazanych przez Nawalnego rzekomych pomocników Putina znalazły się nazwiska: czterech najbogatszych oligarchów, szefów spółek kontrolowanych przez państwo, właścicieli spółek medialnych, szefów agencji szpiegowskich, ministrów, doradców politycznych i przedstawicieli regionalnych władz.

Nieruchomości w Wielkiej Brytanii

Śledczy zidentyfikowali nieruchomości lub działki w Wielkiej Brytanii o wartości ponad pół miliarda dolarów, które są powiązane z czterema czołowymi postaciami z listy Nawalnego: Romanem Abramowiczem, Aliszerem Usmanowem, Olegiem Deripaską i Igorem Szuwałowem - podał "Guardian".

Od 2020 roku do teraz zebrano dowody wiążące rosyjskich oligarchów z ponad 145 aktywami, na które składają się 35 rezydencji, 43 mieszkania i 27 innych nieruchomości. Z kolei siedem jachtów, 11 prywatnych odrzutowców i helikopterów o łącznej wartości 2 miliardów dolarów połączono z zaledwie sześcioma osobami.

Wiedza o niektórych aktywach jest powszechnie dostępna - w tym o rezydencji Deripaski w centrum Londynu, która została zajęta przez protestujących w zeszłym tygodniu, a także o jachtach "Dilbar", "Lena" i "Amore Vero", które powiązano z Usmanowem, Giennadijem Timczenko i Igorem Sieczinem.

Majątek rosyjskich oligarchów

Dwadzieścia sześć aktywów powiązano z Deripaską, o którym mówi się, że jest ulubionym przemysłowcem Putina. Chodzi tu o akcje warte miliardy dolarów, hotel w austriackich Alpach, jacht, 60-metrowy statek z lądowiskiem dla helikopterów i luksusowe nieruchomości w Londynie, Paryżu, Waszyngtonie i Nowym Jorku oraz cztery wille na Sardynii.

Dwa prywatne odrzutowce - warte 65 mln dol. Gulfstream G650 i Bombardier Global Express - to już aktywa Szuwałowa, który był wicepremierem Rosji, a obecnie prezesem banku WEB. Do Szuwałowa mają też należeć trzy luksusowe nieruchomości o łącznej wartości około 35 milionów dolarów w Salzkammergut w Austrii, Toskanii we Włoszech i Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Holdingi majątkowe powiązano z rodzinami: Nikołaja Tokariewa - prezesa państwowej spółki rurociągowej Transnieft, oraz sekretarza prasowego prezydenta Dmitrija Pieskowa. Firmy Tokariewa mają posiadać luksusowe nieruchomości na chorwackiej wyspie Losinj, która jest znanym przyczółkiem dla bogatych Rosjan. Z kolei firma Pieskowa ma mieć drogi paryski apartament.

Wiele mniej znanych aktywów jest w rękach firm-przykrywek z siedzibami w rajach podatkowych i funduszach powierniczych, co utrudnia ich śledzenie. Z kolei inne części majątków należą do krewnych lub współpracowników, co z kolei budzi wątpliwości co do pochodzenia środków, za które zostały kupione te aktywa - tłumaczył "The Guardian".

