Ile kosztuje wojna z Rosją? Minister finansów podał dane

Wpływy do ukraińskiego budżetu

Minister finansów wyjaśnił, że rząd uzyskał tylko 60 procent swoich planowanych wpływów podatkowych za kwiecień, a niedobór ten został częściowo uzupełniony do równowartości 79,5 proc. przez dotacje od zagranicznych partnerów. Podkreślił, że Kijów nadal pilnie potrzebuje zwiększenia finansowego wsparcia zagranicznego, ponieważ jest zmuszony przeznaczać miliardy dodatkowych dolarów na wydatki kryzysowe.

- Jeśli nie uwzględnimy pomocy zagranicznej, to teraz wpływy za okres maj-czerwiec szacujemy na 45-50 procent tego, co było planowane, o ile sytuacja się nie pogorszy - powiedział minister.

Ile kosztuje wojna z Rosją?

Według niego ponad 8 miliardów dolarów środków przeznaczonych na wojnę to tyle co miesiąc całkowitych wydatków państwa, mierzonych rocznymi kosztami, wynoszącymi 1,84 biliona hrywien (62,28 miliarda dolarów) w 2021 roku.

- Apelujemy do naszych partnerów o przekazanie części środków w formie dotacji na zmniejszenie naszego zadłużenia, które już rośnie ze względu na stan wojenny i potrzebę finansowania wojny - powiedział Marczenko i przyznał, że Kijów spodziewa się otrzymać w maju pożyczkę od Kanady w wysokości ok. 1 mld dolarów kanadyjskich (ok. 767 mln dol. amerykańskich).